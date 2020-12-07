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Астрономы анонсировали появление «Вифлеемской звезды» 

ТК «Звезда» 48 минут назад
Астрономы анонсировали появление «Вифлеемской звезды»
Фото: Pascal Deloche, Godong, Globallookpress
Впервые за 800 лет планеты Юпитер и Сатурн подойдут друг к другу на минимальное расстояние, образовав ярко сияющую «Вифлеемскую звезду».
Двадцать первого декабря 2020 года можно будет наблюдать уникальное астрономическое явление. Впервые за 800 лет планеты Юпитер и Сатурн подойдут друг к другу на минимальное расстояние, образовав ярко сияющую «двойную планету».
Так называемую «Вифлеемскую звезду», которая появится в результате сближения самых больших планет Солнечной системы, можно будет увидеть из любой точки Земли. Как стало известно изданию Daily Mail, отправляться наблюдать за планетами стоит уже после захода солнца 21 декабря. «Вифлеемская звезда» расположится на юго-западе низко над горизонтом. Жители экваториальных стран увидят явление чуть ярче, чем все остальные обитатели нашей планеты.
Немецкий астроном Иоганн Кеплер еще в XVII веке утверждал, что «Вифлеемская звезда» из библейской истории о трех волхвах появилась в результате соединения в небе сразу трех планет: Юпитера, Сатурна и Венеры. Однако в 2020 году Венера в представлении участвовать не будет, предпочитая сиять на некотором отдалении.
Астрономы предупреждают, что «Вифлеемскую звезду» стоит обязательно увидеть. В следующий раз Юпитер и Сатурн сойдутся так близко в небе через 60 лет — 15 марта 2080 года, а затем только в 2400 году.
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Наука и техника , Иоганн Кеплер
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