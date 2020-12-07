Еще один загадочный монолит нашли в Великобритании 

Металлический монолит, идентичный найденному в американском штате Юта, нашли на острове Уайт в Великобритании . Об этом сообщает Sky News.

Монумент обнаружил 29-летний местный житель Том Данфорд. Утром в воскресенье, 6 декабря, он вместе со своей невестой и сестрой выгуливал свою собаку и увидел на пляже зеркальный монолит. «Я знаю все истории о монолитах за последнее время, поэтому сразу узнал его», — рассказал мужчина. Кто именно установил монумент, неизвестно, отмечает издание.

Первый загадочный металлический монумент был обнаружен на юго-востоке Юты, однако позже он исчез. Затем несколько мужчин признались в том, что разрушили его. Ответственность за его установку взяла арт-группа, известная как The Most Famous Artist («Самый известный художник»).