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Еще один загадочный монолит нашли в Великобритании 

Lenta.ru 2 часа назад
Еще один загадочный монолит нашли в Великобритании
Фото: INQUAM PHOTOS / Reuters
Металлический монолит, идентичный найденному в американском штате Юта, нашли на острове Уайт в Великобритании. Об этом сообщает Sky News.
Монумент обнаружил 29-летний местный житель Том Данфорд. Утром в воскресенье, 6 декабря, он вместе со своей невестой и сестрой выгуливал свою собаку и увидел на пляже зеркальный монолит. «Я знаю все истории о монолитах за последнее время, поэтому сразу узнал его», — рассказал мужчина. Кто именно установил монумент, неизвестно, отмечает издание.
Первый загадочный металлический монумент был обнаружен на юго-востоке Юты, однако позже он исчез. Затем несколько мужчин признались в том, что разрушили его. Ответственность за его установку взяла арт-группа, известная как The Most Famous Artist («Самый известный художник»).
Кроме того, также же монолиты находили в Румынии и Калифорнии.
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Наука и техника , Румыния , США , Великобритания , Уайт
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