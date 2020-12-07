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Началась разработка новой версии самолета «Сухой-Суперджет» 

Российская Газета и ещё 7 2 часа назад
Началась разработка новой версии самолета «Сухой-Суперджет»
Фото: РИА Новости
"Ростех" ведет работу над новой версией самолета "Сухой-Суперджет" — SSJ New. Об этом заявил на брифинге генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.
По его словам, разработка новой версии не означает, что "Суперджет" капитально меняется. "Речь идет о замене импортных комплектующих на отечественные. Это, в том числе, и двигатель", — рассказал глава "Ростеха". Он отметил, что в 2023 году планируется завершить сертификацию двигателя ПД-8 для этого самолета. После этого, в 2024 году планируется выпускать уже новую версию самолета.
Чемезов пояснил, что "есть задача сделать самолет как можно более экономически выгодным. Наши комплектующие будут дешевле, чем импортные и, соответственно, самолет будет дешевле".
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Наука и техника , Сергей Чемезов , Ростех
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