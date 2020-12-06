На дне Балтийского моря нашли «Энигму»

На дне Балтийского моря нашли шифровальную машину "Энигма", которую немецкие военные использовали во время Второй мировой войны. Об этом сообщает агентство Reuters

Запутанную в сети машинку нашли водолазы, которые очищают водоёмы от рыболовных снастей по программе Всемирного фонда дикой природы.

За последние 20 лет я сделал много интересных и странных открытий. Но я никогда не мечтал, что однажды мы найдём одну из легендарных машин "Энигма"", — признался агентству один из водолазов Флориан Хубер.

"Энигма" могла пролежать на дне залива Гельтинг у северного побережья Германии с мая 1945 года, когда здесь затопили почти полсотни немецких подводных лодок. Машинка выпала из такой субмарины, предположили обнаружившие раритет водолазы. Находку передадут в археологический музей в Шлезвиге.

"Энигма" — электромеханическая роторная переносная шифровальная машина. Наибольшее распространение получила в нацистской Германии, всего было произведено около ста тысяч устройств. Расшифровкой кода в годы войны занимался, в том числе знаменитый английский математик Алан Тьюринг