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На дне Балтийского моря нашли немецкую шифровальную машину «Энигма» 

Клопс.Ru 37 минут назад
На дне Балтийского моря нашли «Энигму»
Фото: Reuters
На дне Балтийского моря нашли шифровальную машину "Энигма", которую немецкие военные использовали во время Второй мировой войны. Об этом сообщает агентство Reuters.
Запутанную в сети машинку нашли водолазы, которые очищают водоёмы от рыболовных снастей по программе Всемирного фонда дикой природы.
За последние 20 лет я сделал много интересных и странных открытий. Но я никогда не мечтал, что однажды мы найдём одну из легендарных машин "Энигма"", — признался агентству один из водолазов Флориан Хубер.
"Энигма" могла пролежать на дне залива Гельтинг у северного побережья Германии с мая 1945 года, когда здесь затопили почти полсотни немецких подводных лодок. Машинка выпала из такой субмарины, предположили обнаружившие раритет водолазы. Находку передадут в археологический музей в Шлезвиге.
"Энигма" — электромеханическая роторная переносная шифровальная машина. Наибольшее распространение получила в нацистской Германии, всего было произведено около ста тысяч устройств. Расшифровкой кода в годы войны занимался, в том числе знаменитый английский математик Алан Тьюринг.
Детали одного из экземпляров "Энигмы" два года назад нашли на побережье в Калининградской области. Подробнее о машинке рассказали эксперты.
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Комментарии 2
Наука и техника , Алан Тьюринг , Германия , Калининградская Область , Шлезвиг
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