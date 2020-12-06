В Турции обнаружили уникальную скульптуру гладиатора 

"Гладиаторы класса Ретиарий сражались с тройным копьем, называемым "фусцина" или сетью. Бросив сеть на врагов, он использовал фусцину. На нашем рельефе нет ни сети, ни копья на Гладиаторе. Гладиаторы ретиария носили броню под названием "Маника", которая защищала их сердце и левую руку, потому что они использовали левую руку. Это единственный класс гладиаторов среди других, кто носит Манику на левой руке. Другие гладиаторы носили его на правой руке. Гладиаторы класса ретиарий не носили шлемов. Их головы были непокрыты. В его ногах не было никакой дополнительной защиты. ”