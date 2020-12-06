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В Турции обнаружили уникальную скульптуру гладиатора 

RusTurkey.com 54 минуты назад
В Турции обнаружили уникальную скульптуру гладиатора
Фото: rusturkey.com
Установлено, что воин на рельефе был гладиатором класса «Ретиарий», который носил легкий броне костюм, не носил шлема, сражаясь копьём.
Сообщается, что рельеф, датируемый римской эпохой в 1 веке, был изъят у одного из жителей деревни Кумкале близ древнего города Трои. Сохранившийся в целости и сохранности до наших дней рельеф оценивается как свидетельство гладиаторских боев в Трое.
Директор музея Трои Рыдван Гельчук рассказал, что гладиаторские бои были чрезвычайно важны для императоров, чтобы укрепить свой собственный имидж.

“Эти бои не ограничивались только Римом. Мы знаем, что эти бои происходили и на анатолийских землях. Известно, что амфитеатры для гладиаторских боев строились в таких городах, как Кызикос и Афродисия. Гладиаторские бои проходили в городах Троя, Ассос, Александра Троя и Парион в районе Трои. На этом рельефе изображен гладиатор. У него сломаны ноги и голова. Но мы знаем, что это Гладиатор, принадлежащий к классу ретиариев. ”

Утверждая, что гладиаторы сражались на различных уровнях, Гельчук добавил:

"Гладиаторы класса Ретиарий сражались с тройным копьем, называемым "фусцина" или сетью. Бросив сеть на врагов, он использовал фусцину. На нашем рельефе нет ни сети, ни копья на Гладиаторе. Гладиаторы ретиария носили броню под названием "Маника", которая защищала их сердце и левую руку, потому что они использовали левую руку. Это единственный класс гладиаторов среди других, кто носит Манику на левой руке. Другие гладиаторы носили его на правой руке. Гладиаторы класса ретиарий не носили шлемов. Их головы были непокрыты. В его ногах не было никакой дополнительной защиты. ”

Объясняя, что многие амфитеатры в Анатолии не были построены специально для гладиаторских боев, но позже были приспособлены для них, Гельчук сказал:

«Мы считаем, что этот пример связан с гладиаторскими боями, проходившими в Трое. Мы надеемся найти следы этих боев в ближайшем будущем и глубже исследовать данную тему».

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Наука и техника , Италия , Рим , Турция
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