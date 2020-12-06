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Москва

Врач рассказала, о чем может свидетельствовать потеря обоняния 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 2 1 час назад
Обоняние может пропасть при отсутствии COVID-19
Фото: Reuters
Потеря обоняния, возникшая не в результате заражения коронавирусом, может свидетельствовать о развитии серьезного хронического заболевания, заявила врач-терапевт Елена Селькова.
По словам эксперта, отсутствие обоняния — симптом огромного количества различных патологий, сообщает «Вечерняя Москва».

«При острых респираторных заболеваниях наша слизистая наполняется кровью, что значительно затрудняет поступление воздуха в эту зону, что и обусловливает, соответственно, затруднение восприятия запахов. Такое же состояния возникает при острых аллергических реакциях на шерсть животных и в период цветения растений, которые могут стать раздражителями», — сказала она.

Также врач отметила, что запахи могут пропасть и при постинфарктных состояниях, а также при переломе решетчатой пластинки носа. Доступ воздуха может прекратиться и при простудных заболеваниях, а также при более серьезных недугах. Например, при болезни Паркинсона.

«При серьезных хронических заболеваниях обоняние пропадает за три-четыре года до появления уже тяжелых проявлений болезни. Именно поэтому очень важно при первых же симптомах обратиться к врачу и пройти обследование», — подчеркнула терапевт.

По ее словам, одним из симптомов болезни Альцгеймера тоже является отсутствие обоняния. Соответствующая симптоматика возникает при нейродегенеративных заболеваниях, которые чаще всего бывают у людей пожилого возраста.

«Потеря возможности понюхать и улавливать запахи — яркий симптом еще одного опасного недуга — опухоли головного мозга», — отметила специалист.

При коронавирусе, по словам врача, сначала возникает потеря обоняния, но без отеков слизистой полости носа, то есть без насморка.
Селькова добавила, что при острых респираторных заболеваниях обоняние пропадает, но слизистая полости носа забита, в этой области скапливается слизь и возникает чувство заложенности.
Ранее ученые онкологического исследовательского центра Фреда Хатчинсона в Сиэтле обнаружили мутацию коронавируса, позволяющую ему прятаться от распознавания антителами, выработанными для борьбы с COVID-19.
За минувшие сутки в России выявлено 28 782 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 2,4 млн случаев заболевания.
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Наука и техника , Наука , Сиэтл , США
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