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Илон Маск решил переехать 

Lenta.ru и ещё 2 18 часов назад
Илон Маск решил переехать
Фото: Reuters
Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск решил сменить местожительства и переехать из Калифорнии в Техас. Об этом сообщает телеканал CNBC со ссылкой на окружение предпринимателя.
Маск, по утверждению источников телеканала, часто бывает в Техасе, в частности, в столице штата — городе Остин, где находятся подразделения Tesla и его стартапа Boring Company, и в прибрежной деревне Бока-Чика, где расположен объект SpaceX.
Сейчас основным местом жительства бизнесмена считается Лос-Анджелес. Как пишет CNBC, решение сменить место жительство Маск мог принять из-за высокого подоходного налога в Калифорнии, а переезд в Техас может сэкономить миллиарды долларов.
Ранее издание Tech Crunch сообщило, что Маск рассматривает возможность покупки производителя обычных машин, отмечая, что у компании предпринимателя достаточно денег для приобретения BMW, Volkswagen или Ford.
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Наука и техника , Илон Маск , SpaceX , Ford , Лос-Анджелес , США
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