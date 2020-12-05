Илон Маск решил переехать 

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск решил сменить местожительства и переехать из Калифорнии в Техас. Об этом сообщает телеканал CNBC со ссылкой на окружение предпринимателя.

Маск, по утверждению источников телеканала, часто бывает в Техасе, в частности, в столице штата — городе Остин, где находятся подразделения Tesla и его стартапа Boring Company, и в прибрежной деревне Бока-Чика, где расположен объект SpaceX.

Сейчас основным местом жительства бизнесмена считается Лос-Анджелес. Как пишет CNBC, решение сменить место жительство Маск мог принять из-за высокого подоходного налога в Калифорнии, а переезд в Техас может сэкономить миллиарды долларов.