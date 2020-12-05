Названы достоинства и недостатки тестов на коронавирус 

Врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале рассказал о существующих тестов на коронавирус и назвал их плюсы и минусы.

ПЦР-тест, который берется из носоглотки и основан на полимеразной цепной реакции, представляет собой тест собственно на наличие вируса, а не определение его по косвенным признакам, то есть антителам.

По словам Мясникова, с лабораторной точки зрения этот тест очень точен, он определяет, есть ли в присланном материале вирус или нет. Его недостаток в том, что небрежный забор носоглоточного материала приводит к тому, что тест становится неинформативным. Его достоверность зависит от того, насколько технически правильно был взят мазок. Именно поэтому до 40% таких тестов ложноотрицательны.

То есть, пояснил врач, если имеются клинические проявления вирусной пневмонии, но тест отрицательный, то всё равно болезнь необходимо лечить как COVID-19. Тест также можно повторить после забора материала во время бронхоскопии.

ПЦР-тест требует специальной сложной аппаратуры, его сверхчувствительность приводит к нежелательным последствиям. Он может определять "обрывки", фрагменты вируса и приводить к ложноположительным результатам.

Кроме того, при большой нагрузке на лабораторию она становится "загрязненной" с вирусологической точки зрения и выдавать ошибки.

Вирус в носоглотке инфицированного человека появляется примерно за неделю до появления симптомов и продолжает выделяться в среднем еще две недели после их начала.

Как показывает обзор 28 исследований, ПЦР-тест остается положительным в среднем 18 дней, но у примерно 20% людей он положительный еще на протяжении нескольких месяцев, однако при это они никак не являются источниками заражения. Поэтому ВОЗ отказалось от обязательного последующего тестирования методом ПЦР и рекомендует ориентироваться на клиническую картину.

Такой тест берут с большим запасом — не менее десяти суток от начала симптомов, плюс три дня после их исчезновения.

Когда проводится анализ на наличие антител, то определяют не сам вирус, а его "следы" в организме. Антитела к инфекции появляются в среднем спустя 8-12 дней с начала проявления симптомов. Различают антитела "острой фазы" — IgM и антитела "памяти" — IgG. Первые выявляются раньше и через четыре-щесть суток после их появления начинают снижаться, после чего исчезают. Поэтому их наличие свидетельствует о том, что человек в острой фазе болезни.

При этом, как напомнил Мясников, сразу после наступления симптомов IgM не определяются — они появятся в середине болезни и будут сопровождать ее до выздоровления. Вторая же разновидность антител, то есть IgG, появляются несколько позже появления антител острой фазы. Концентрация антител этого типа достигает максимума, затем происходит ее снижение, однако до конца они так и не исчезают. Их наличие свидетельствует о том, что человек уже перенес болезнь и, возможно, имеет иммунитет против нее.

"Варианты: a) IgM+, IgG-, это острая фаза. б) IgM-, IgG+, это перенесенная болезнь, возможен иммунитет. в) IgM+, IgG+, это фаза выздоровления", — отметил врач.

По словам Мясникова, тесты на антитела бывают "качественные" — они просто определяют факт наличия того или иного антитела, они имеют вид быстрых тест-полосок, а также "количественные" — они определяют концентрацию антител, что намного информативнее. Например, считается, что защитная "иммунная" концентрация IgG начинается от десяти. Недостаток "быстрых" тестов — высокий процент ложноположительных результатов, их число достигает 30%.

В то же время "качественные" тесты также имеют довольно большой процент ложноположительных результатов. Также проблема в том, что в фазе восстановления концентрация антител IgM могут оставаться повышенной довольно долгий срок.

"Наши врачи уровень антител IgM более двух расценивают как острый период, что может вести к избыточным дням изоляции больного", — отметил Мясников.

Также существует тест на антиген. По аналогии с тестом ПЦР этот тест определяет не следы вируса — антитела, а вирусные частички, на которые эти антитела вырабатываются. Достоинство таких тестов заключается в быстроте получения результата, не требуется ждать один-два дня, ответ выдается незамедлительно. А его недостаток в том, что он не точен — большой процент ложноотрицательных результатов.