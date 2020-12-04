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Создан микроскоп, который видит сквозь череп 

Популярная механика 26 минут назад
Создан видящий сквозь череп микроскоп
Фото: Yoon et al, Nat Comm, 2020
Ученые изобрели новый тип микроскопа, который позволяет видеть биологические ткани через кости череп. Он использует комбинацию аппаратной и программной адаптивной оптики для восстановления изображения объекта.
Все благодаря алгоритмам обработки изображения.
Современная медицина нуждается в возможности смотреть «внутрь» человека, не повреждая ткани организма. Уже существуют неинвазивные методы, такие как оптическая когерентная микроскопия и двухфотонная микроскопия, которые позволяют это делать. Однако они могут повредить ткани и проникают на небольшую глубину.
Теперь исследователи разработали метод создания четкого изображения в рассеянном инфракрасном свете, испускаемом лазером, даже после того, как излучение прошло через толстый костный слой. Исследование опубликовано в журнале Nature Communications.
В последние годы исследователи применяли метод трехфотонной микроскопии, который успешно визуализировал нейроны мозга мыши, закрытые костями черепа. Однако этот метод может повредить хрупкие биологические молекулы.
Теперь ученые разработали новый подход — лазерную сканирующую микроскопию на отражающей матрице. Он использует не только безопасное оптическое оборудование, но и алгоритм вычислительной адаптивной оптики для исправления дефектов изображения.
Алгоритмы корректируют рассеянные фотоны и сильные оптические аберрации (погрешности). По словам исследователей, количество аберраций, которые можно исправить, в 10 раз больше, чем у стандартных систем.
Новая система ограничена вычислительной мощностью, так как требует быстрых и длительных вычислений для обработки сложных аберраций в изображениях небольших детализированных областей. Но команда планирует усовершенствовать разработку и найти новые применения.
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Наука и техника
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