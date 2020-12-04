WhatsApp вводит новые правила обработки данных 

Мессенджер WhatsApp вводит новые правила обработки пользовательских данных, которые вступят в силу в феврале 2021 года. При этом сообщается, что каждый пользователь сервиса обязан согласиться с нововведением — в противном случае его аккаунт может быть заблокирован.

WhatsApp принудительно заставит своих пользователей согласиться с новыми правилами конфиденциальности в 2021 году, сообщает Independent.

В случае, если пользователь откажется принимать новые правила, он потеряет доступ к приложению. Пока доподлинно неизвестно, какие нововведения появятся в сервисе, но сообщается, что они будут связаны с процессом обработки пользовательских данных. По словам первых тестировщиков бета-версии мессенджера, WhatsApp намерен обновить свои условия обслуживания в 2021 году — новые правила вступят в силу с 8 февраля.

«После этой даты вам нужно будет принять новые условия, чтобы продолжить использование WhatsApp, в ином случае вы всегда можете удалить свою учетную запись», — именно такое сообщение получат пользователи WhatsApp после очередного обновления.

Обычно администрация мессенджера не комментирует функции, релиз которых официально не состоялся, но на этот раз руководство компании подтвердило Independent, что все пользователи «обязаны согласиться» с новыми правилами, если они хотят сохранить свои аккаунты.

Как сообщает портал WABetaInfo, специализирующийся на новостях о WhatsApp, чтобы оповестить всех пользователей об изменениях в политике компании, были введены новые функции.

«Начиная с сегодняшнего дня, WhatsApp может отправлять своим пользователям объявления. Примечание: это будут не рекламные сообщения, а вероятно, объявления о функциях, изменениях, новостях, информации и тому подобное», — говорится в Twitter-аккаунте WABetaInfo.

Платформа начнет рассылать первые оповещения в течение ближайших недель. Информационные сообщения будут представлять собой всплывающий баннер, который сможет перенаправлять на внешние веб-сайты или требовать определенного действия от пользователя.

В ноябре текущего года в WhatsApp появилась функция исчезающих сообщений.

После включения новой функции сообщения в индивидуальных чатах будут автоматически удаляться спустя семь дней после публикации. В групповых чатах эту функцию может включить администратор.

Самоудаляющиеся сообщения могут быть полезны, если пользователю нужно отправить персональную информацию, например личные фотографии или банковские данные, которые не должны долгое время храниться в переписке. Как заявила администрация сервиса, эта функция призвана сделать переписку «более похожей на живое общение».