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Китай третьим после США и СССР установил свой флаг на Луне 

Lenta.ru 41 минуту назад
Китай третьим после США и СССР установил флаг на Луне
Фото: CGTN
В рамках миссии Chang'e 5 Китай установил национальный флаг на поверхность Луны. Соответствущий снимок публикует CGTN. Таким образом страна стала третьей, установивший свой флаг на естественном спутнике Земли. Ранее это делали США и СССР.

«Это первый раз, когда Китай продемонстрировал на Луне настоящий национальный флаг фабричного производства», — сообщает телеканал, напоминая, что в ходе предыдущий миссий Chang'e 3 и Chang'e-4 национальный флаг «был представлен в виде покрытия космического корабля».

3 декабря взлетный аппарат китайской миссии Chang'e 5 покинул поверхность Луны. Последний раз рукотворный объект покидал естественный спутник Земли 44 года назад (советская «Луна-24» в 1976 году).
Мягкая посадка Chang'e 5 на Луну состоялась 1 декабря.
Миссия Chang'e 5 запущена 24 ноября при помощи тяжелой ракеты Long March 5 с космодрома Вэньчан.
3 января 2019 года китайский 140-килограммовый луноход миссии Chang'e 4 совершил первую в мире мягкую посадку на обратную сторону естественного спутника Земли (в бассейне Южный полюс — Эйткен).
В рамках миссии Chang'e 5 было произведено бурение лунной поверхности. Добытые таким образом около двух килограммов образцов вулканического происхождения с пика Рюмкера, расположенного в северо-западной части видимой стороны Луны, должны быть доставлены на Землю на третьей неделе декабря. Раньше подобные миссии осуществляли только США и СССР.
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