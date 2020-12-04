Ещё
Далее:
Читайте также:
Самая высокооплачиваемая актриса в мире
Самая высокооплачиваемая актриса в мире Смотреть фильмы ⟶
Выберите регион
Москва

В роботах-пылесосах нашли уязвимость, которая позволяет прослушивать разговоры 

Ferra.ru и ещё 3 43 минуты назад
В роботах-пылесосах нашли уязвимость
Фото: Ferra.ru
Доцент кафедры компьютерных наук Университета Мэриленда Нирупам Рой, с исследовательской группой, обнаружили в роботах-пылесосах уязвимость, которая может быть использована для прослушки разговоров владельцев устройства.
Брешь в безопасности связана с навигацией, которой оснащены даже недорогие модели. Отмечается, что работает она с помощью лазерного луча, который посредством отражения ограничивает столкновение пылесоса со сторонними предметами. В то же время, исследователи обнаружили способность звуковых волн вызывать небольшие модификации в отраженном луче.
Именно эту находку специалисты и использовали при реализации алгоритма обработки подобных данных. Испытания разработанной системы под названием LidarPhone показали, что ее возможность распознавать речь человека достигает точности 90%. По мнению ученых, есть вероятность, что данная брешь может угрожать безопасности в домах владельцев роботов-пылесосов или других местах, в которых используется это устройство.
Видео дня. Адольф Гитлер выиграл выборы
Ferra.ru: последние новости
На Солнце случилась самая мощная за три года вспышка На Солнце случилась самая мощная за три года вспышка Американскую вакцину назвали на 100% эффективной против тяжёлого течения COVID-19 Американскую вакцину назвали на 100% эффективной против тяжёлого течения COVID-19 Биолог рассказала, как COVID-19 отразился на рождаемости Биолог рассказала, как COVID-19 отразился на рождаемости
Комментарии
Наука и техника , Сингапур
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Водитель вылетел через лобовое стекло при ДТП в Чите
00:11
Водитель вылетел через лобовое стекло при ДТП в Чите
Происшествия
Грудного ребенка выкинули с 13-го этажа в Новой Москве
00:23
Грудного ребенка выкинули с 13-го этажа в Новой Москве
Происшествия Новости Москвы
Избиение дагестанки во время стрима блогерши попало на видео
00:17
Избиение дагестанки во время стрима блогерши попало на видео
Происшествия
Мужчина разделся в метро и проехал несколько станций
00:09
Мужчина разделся в метро и проехал несколько станций
Происшествия Новости Москвы
Блогер Reeflay явился на допрос в сланцах
00:11
Блогер Reeflay явился на допрос в сланцах
Происшествия Криминал
В российском детском саду обрушился потолок
00:13
В российском детском саду обрушился потолок
Происшествия
Самолет врезался в джип при посадке на оживленную трассу
00:34
Самолет врезался в джип при посадке на оживленную трассу
Происшествия В мире
Уборщица подралась с семиклассником на перемене
00:56
Уборщица подралась с семиклассником на перемене
Происшествия
Мощный взрыв произошел в ЮАР
00:19
Мощный взрыв произошел в ЮАР
Происшествия В мире
Блогера Reeflay задержали в связи со смертью девушки
04:41
Блогера Reeflay задержали в связи со смертью девушки
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение