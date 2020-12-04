Учёные изобрели уничтожающую коронавирус бумагу 

По словам учёного Иржи Собека, на поверхности бумаги COVID-19 уничтожается за 10 минут на 70%, а через 30 минут — полностью, передаёт портал ctk.cz.

В течение минуты с её поверхности исчезает 99% микробов, — пояснил он.

Разработчики считают, что бумага будет широко применяться при изготовлении документов и денег. В ближайшее время в Чехии изготовят 10 тонн такой бумаги.

Ранее специалисты Массачусетского технологического института США создали защитную маску многоразового использования, которая уничтожает коронавирус. В основе маски металлический сетчатый фильтр. Он не задерживает вирус, но, пропустив внутрь, замедляет его и делает неактивным. С помощью батареи фильтр разогревается примерно до 90 градусов Цельсия и уничтожает вредоносные частицы. Перед вдыханием очищенный воздух будет охлаждаться. Для защиты кожи от ожогов фильтр закрыт изоляцией из неопрена. Маска существует пока только в виде концепта и ещё не прошла рецензирование научными и медицинскими экспертами. Разработчики полагают, что она будет востребована прежде всего медработниками, которые контактируют с заболевшими коронавирусом, писал NEWS.ru.