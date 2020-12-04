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Раскрыта тайна появления Луны 

Lenta.ru 1 час назад
Раскрыта тайна появления Луны
Фото: Sergio Ruiz-Bonilla
Ученые Даремского университета в Великобритании выяснили, каким образом столкновение Земли с малой планетой 4,5 миллиарда лет назад привело к появлению Луны. Процесс формирования спутника Земли был смоделирован с помощью высокопроизводительных вычислений на суперкомпьютере DiRAC. О раскрытии тайны появления Луны сообщается в статье, опубликованной в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.
Исследователи проследили за судьбой вещества, выброшенного в космос, в течение четырех дней после столкновения Земли и Тейи, величиной с Марс. При этом учитывались различные сценарии в зависимости от скорости вращения малой планеты вокруг своей оси. Оказалось, что, если Тейя не вращалась, то столкновение приводит к выбросу вещества, составляющего 80 процентов массы Луны. Это вещество под действием собственной гравитации формирует небесное тело. При небольшой скорости вращения также образуется луноподобный объект.
Образовавшаяся глыба, которая начинает летать по орбите вокруг Земли, после столкновения растет, «питаясь» материалом из диска обломков, окружающего планету. Она имеет железно ядро и внешнюю оболочку, образованную веществом Земли и Тейи.
Исследователи планируют изучить другие сценарии столкновения, чтобы посмотреть, к каким результатам они приведут.
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Наука и техника , Наука , Великобритания
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