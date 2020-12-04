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Учёные обнаружили неизвестное явление в межзвёздном пространстве 

News.ru 1 час назад
Обнаружено новое явление в межзвёздном пространстве
Фото: pixabay.com
Исследователи из Университета Айовы сообщили об обнаружении космических лучей из электронов, которые были ускорены под воздействием ударных волн, порождённых корональными выбросами массы на Солнце.
Открытие ранее неизвестного явления сделали при помощи приборов на борту зондов «Вояджер-1» и «Вояджер-2», вышедших в межзвёздное пространство, передаёт Astronomical Journal.
Учёные выяснили что электроны летят почти со скоростью света, что в 670 раз быстрее, чем ударные волны, ускорившие их первоначально. Через несколько дней вслед за электронными всплесками приборы зарегистрировали колебания плазменных волн, которые были вызваны электронами меньших энергий. Спустя месяц до космических зондов добралась и сама ударная волна.
Ударные волны исходили от корональных выбросов массы, представляющих собой выбросы горячего газа и энергии, которые летели от Солнца со скоростью более одного миллиона километров в час. Но, отмечают исследователи, даже с такими скоростями ударным волнам потребовалось бы больше года, чтобы достичь «Вояджеров», находящихся на расстоянии около 20 миллиардов километров.
Ранее специалисты Лаборатории реактивного движения Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) смогли установить происхождение неизвестного объекта, вращающегося на орбите вокруг Земли. Учёные проанализировали данные, полученные с помощью инфракрасного телескопа, установленного на Гавайских островах. В результате удалось выяснить, что неизвестный объект является ускорителем верхней ступени американской ракеты Centaur. Аппарат запустили в космос в 1966 году в рамках лунной миссии, которая оказалась неудачной.
Планетолог Вишну Редди объяснил, что для идентификации объекта пришлось изучить спектральные данные от другого ракетного ускорителя Centaur, который уже много лет находится на околоземной орбите. Загадочный объект, получивший название 2020 SO, астрономы обнаружили в сентябре, когда он приблизился к Земле на расстояние около 50 тысяч километров. Фрагмент ракеты останется на орбите Земли до марта 2021 года, а затем выйдет на орбиту Солнца, прогнозируют эксперты, писал NEWS.ru.
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Наука и техника , Наука , NASA
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