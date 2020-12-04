Суперкомпьютер раскрыл тайну формирования Луны 

Суперкомпьютерное моделирование показало, как могла сформироваться Луна в результате столкновения между Землей и другим массивным объектом 4,5 миллиарда лет назад.

Исследователи провели самое точное на сегодня моделирование формирования Луны в результате столкновения Тейи и Земли. Оказалось, что Тейя перед столкновением вращалась вокруг своей оси.

Считается, что Луна образовалась в результате столкновения между Землей и Тейей — планетой размером с Марс, которая существовала на заре формирования Солнечной системы. Физики провели огромное количество моделирований, но пока так и не смогли полностью описать процесс «рождения» Луны в результате такого столкновения небесных тел. Новое суперкомпьютерное моделирование может пролить свет на эти процессы. Ученые из Даремского университета использовали высокопроизводительный комплекс DiRAC, что проследить, как двигался материал с Земли в течение первых четырех дней после столкновения с Тейей. Авторы рассмотрели множество сценариев этого события, в том числе и тот, при котором Тейя вращалась с определенной скоростью вокруг своей оси. Смоделированное столкновение с ранней Землей дало различные результаты в зависимости от размера и направления начального вращения Тейи.

В одном из случаев два объекта слились воедино, а в другом произошел удар, после которого часть Тейи «отскочила» от Земли. Если исследователи не добавляли никакого вращательного движения к Тейе, то в результате столкновения сформировался объект с массой около 80% Луны. Если же Тейю заставляли вращаться, образовавшийся кусок материала был больше похож на наш нынешний спутник. Моделируемый сгусток также имеет небольшое железное ядро, похожее на ядро Луны, с внешним слоем материалов, «заимствованных» у Земли и Тейи. Недавний анализ соотношения изотопов кислорода в лунных образцах, собранных космическими миссиями «Аполлон», позволяет предположить, что Луна могла образоваться из материала ранней Земли и пород, отколовшихся при столкновении небесных тел.