Ритейлеры заявили о высоком спросе на линейку iPhone 12 

"В ноябре продажи смартфонов Apple в нашей сети выросли более чем в полтора раза в натуральном выражении по сравнению с прошлым годом, мы увидели высокий спрос на всю новую линейку Apple — как на модели, стартовавшие в октябре, так и на iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Maх, многие модели разбираются, как только появляются на наших онлайн-платформах, — рассказали в пресс-службе В ноябре Apple также вошла в тройку самых популярных брендов смартфонов у россиян (вместе с Samsung и Xiaomi), увеличив свою рыночную долю в натуральном выражении в 1,5 раза по сравнению с началом года, рассказали в пресс-службе Группы "М. Видео-Эльдорадо".