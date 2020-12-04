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Ритейлеры заявили о высоком спросе на линейку iPhone 12 

Российская Газета и ещё 6 16 минут назад
Ритейлеры заявили о высоком спросе на линейку iPhone 12
Фото: Apple
Месяц назад в России стартовали продажи смартфонов линейки iPhone 12. Опрошенные "РГ" ритейлеры заявляют, что линейка пользуется большим спросом у россиян, и он будет только расти с учетом приближающихся новогодних праздников.

"В ноябре продажи смартфонов Apple в нашей сети выросли более чем в полтора раза в натуральном выражении по сравнению с прошлым годом, мы увидели высокий спрос на всю новую линейку Apple — как на модели, стартовавшие в октябре, так и на iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Maх, многие модели разбираются, как только появляются на наших онлайн-платформах, — рассказали в пресс-службе В ноябре Apple также вошла в тройку самых популярных брендов смартфонов у россиян (вместе с Samsung и Xiaomi), увеличив свою рыночную долю в натуральном выражении в 1,5 раза по сравнению с началом года, рассказали в пресс-службе Группы "М. Видео-Эльдорадо".

Увеличению продаж продукции Apple способствует долгосрочный характер спроса при выборе смартфона и растущий интерес к флагманам.

"Россияне стали чаще инвестировать в технологичные устройства, которые обеспечат качественный пользовательский опыт на несколько лет. В текущем году продажи устройств стоимостью от 50 тысяч рублей в России прибавили порядка 40% в штуках, в М. Видео-Эльдорадо рост составил 50%", — отметили в пресс-службе ритейлера.

"По результатам первого месяца продаж преждевременно делать выводы об успехе той или иной модели, — уверяет Михаил Догадин, вице-президент по закупкам и развитию компании "Связной". — Высокий интерес наших покупателей к новинкам от Apple сохраняется по-прежнему. Но мы заметили, что спрос на iPhone 12 неравномерный в зависимости от конкретной модели, но это не говорит, что спрос низкий.

Несмотря на то, что в прошлом году iPhone 11 по итогам первого месяца продавался лучше, ситуация может измениться в любой момент и продажи iPhone 12 превзойдут прошлые модели. В преддверии Нового года и Рождества это ожидаемо, поскольку желающих получить в подарок новый iPhone 12 достаточно много".
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Наука и техника , "Связной" , Apple , Москва , Московская область , Санкт-Петербург
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