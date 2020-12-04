Ритейлеры заявили о высоком спросе на линейку iPhone 12 

"В ноябре продажи смартфонов Apple в нашей сети выросли более чем в полтора раза в натуральном выражении по сравнению с прошлым годом, мы увидели высокий спрос на всю новую линейку Apple — как на модели, стартовавшие в октябре, так и на iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Maх, многие модели разбираются, как только появляются на наших онлайн-платформах, — рассказали в пресс-службе В ноябре Apple также вошла в тройку самых популярных брендов смартфонов у россиян (вместе с Samsung и Xiaomi), увеличив свою рыночную долю в натуральном выражении в 1,5 раза по сравнению с началом года, рассказали в пресс-службе Группы "М. Видео-Эльдорадо".
"Россияне стали чаще инвестировать в технологичные устройства, которые обеспечат качественный пользовательский опыт на несколько лет. В текущем году продажи устройств стоимостью от 50 тысяч рублей в России прибавили порядка 40% в штуках, в М. Видео-Эльдорадо рост составил 50%", — отметили в пресс-службе ритейлера.
"По результатам первого месяца продаж преждевременно делать выводы об успехе той или иной модели, — уверяет Михаил Догадин, вице-президент по закупкам и развитию компании "Связной". — Высокий интерес наших покупателей к новинкам от Apple сохраняется по-прежнему. Но мы заметили, что спрос на iPhone 12 неравномерный в зависимости от конкретной модели, но это не говорит, что спрос низкий.