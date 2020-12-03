Обрушение гигантского телескопа попало на видео

Национальный научный фон США (NSF) опубликовал видео обрушения гигантского радиотелескопа Аресибо в Пуэрто-Рико . Видео снято с двух точек дроном и камерой, установленной в комнате научных сотрудников, передает «Газета.ру»

На записи запечатлен момент, когда лопнул главный несущий трос, в результате чего 900-тонная платформа упала на чашу антенны, обрушив всю конструкцию.

Камеру в комнате научных сотрудников установили после того, как стало очевидно аварийное состояние радиотелескопа. Второе видео сделал дрон, который в момент аварии инспектировал одну из вышек обсерватории. Оператор дрона успел развернуть его и запечатлеть панораму падающей конструкции.

В ноябре обсерваторию постепенно начали выводить из рабочего режима, потому что в нынешнем году с интервалом в три месяца оборвались два каната из 12, удерживавших управляющую платформу.