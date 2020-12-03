Обрушение гигантского телескопа попало на видео

Национальный научный фон США
(NSF) опубликовал видео обрушения гигантского радиотелескопа Аресибо в Пуэрто-Рико
. Видео снято с двух точек дроном и камерой, установленной в комнате научных сотрудников, передает «Газета.ру»
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На записи запечатлен момент, когда лопнул главный несущий трос, в результате чего 900-тонная платформа упала на чашу антенны, обрушив всю конструкцию.
Камеру в комнате научных сотрудников установили после того, как стало очевидно аварийное состояние радиотелескопа. Второе видео сделал дрон, который в момент аварии инспектировал одну из вышек обсерватории. Оператор дрона успел развернуть его и запечатлеть панораму падающей конструкции.
В ноябре обсерваторию постепенно начали выводить из рабочего режима, потому что в нынешнем году с интервалом в три месяца оборвались два каната из 12, удерживавших управляющую платформу.
Как сообщал «Рамблер», Аресибо был одним из самых больших радиотелескопов в мире. Строительство его велось с 1960 по 1963 гг. Телескоп использовался для исследований в области радиоастрономии, физики атмосферы и радиолокационных наблюдений объектов Солнечной системы. На Аресибо снималось несколько известных фильмов. Она была использована как место действия в фильме бондианы «Золотой глаз», фильме ужасов «Особь» и научно-фантастическом фильме «Контакт», а также в одном из эпизодов сериала «Секретные материалы».