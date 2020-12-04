Раскрыто условие остановки распространения COVID-19

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала "Россия 1" рассказала, при каком условии остановится распространение коронавирусной инфекции нового типа. По ее словам, это удастся, когда когда все будут соблюдать "несложные" меры защиты и профилактики.
Глава ведомства также отметила, что коронавирус нового типа "пришел в свой сезон".
"Он ведет себя по-хозяйски, потому что он в первый раз пришел в популяцию именно в свой сезон осенне-зимний. Немножечко будет, наверное, и весенний", — сказала Попова.
По последним данным, в России выявлено 2 375 546 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровел 1 859 851 человек, скончались 41 607 пациентов.
Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций.
Его назвали "Спутник V". 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название "ЭпиВакКорона". Ее разработал новосибирский центр "Вектор".