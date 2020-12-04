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В Роспотребнадзоре назвали условие остановки распространения COVID-19 

Газета.Ru и ещё 2 25 минут назад
Раскрыто условие остановки распространения COVID-19
Фото: ТАСС
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала "Россия 1" рассказала, при каком условии остановится распространение коронавирусной инфекции нового типа. По ее словам, это удастся, когда когда все будут соблюдать "несложные" меры защиты и профилактики.
Глава ведомства также отметила, что коронавирус нового типа "пришел в свой сезон".

"Он ведет себя по-хозяйски, потому что он в первый раз пришел в популяцию именно в свой сезон осенне-зимний. Немножечко будет, наверное, и весенний", — сказала Попова.

По последним данным, в России выявлено 2 375 546 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровел 1 859 851 человек, скончались 41 607 пациентов.
Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций.
Его назвали "Спутник V". 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название "ЭпиВакКорона". Ее разработал новосибирский центр "Вектор".
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Комментарии
Наука и техника , Анна Попова , Владимир Путин , Роспотребнадзор , Российский фонд прямых инвестиций
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