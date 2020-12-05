Где на Марсе могла дольше всего сохраниться жизнь

Солнце — это огромный термоядерный реактор, который генерирует энергию, превращая водород в гелий. Со временем оно постепенно становилось ярче и согревало поверхности планет нашей Солнечной системы.

Около 4 млрд лет назад Солнце было намного слабее. Однако поверхность Марса имеет множество геологических индикаторов, таких как русла древних рек и химические индикаторы, такие как минералы, связанные с водой, которые предполагают, что на красной планете было много жидкой воды примерно от 4,1 до 3,7 млрд лет назад. Это противоречие ученые называют парадоксом слабого молодого Солнца.

Исследователи из Университета Рутгерса в Нью-Брансуике предложили новое решение этого парадокса. Об этом сообщает Science Daily . На каменистых планетах, таких как Марс, Земля, Венера и Меркурий, выделяющие тепло элементы делают это в результате радиоактивного распада. В таком сценарии жидкая вода могла образоваться из толстых ледяных щитов, тающих на дне, даже если бы Солнце было слабее, чем сейчас. На Земле, например, геотермальное тепло образует подледниковые озера в регионах ледникового покрова Западной Антарктиды, Гренландии и канадской Арктики. Вполне вероятно, что такое таяние могло помочь объяснить присутствие жидкой воды на холодном, замерзающем Марсе 4 млрд лет назад.

Ученые изучили различные наборы данных о Марсе, чтобы узнать, возможно ли было нагревание с помощью геотермального тепла в эту далекую эпоху. Расчеты показали, что условия, необходимые для подповерхностного плавления, были повсеместными на древнем Марсе. Даже если бы у Марса был теплый и влажный климат 4 млрд лет назад, с потерей магнитного поля, истончением атмосферы и последующим падением глобальных температур с течением времени, жидкая вода могла бы оставаться стабильной только на больших глубинах.

Следовательно, жизнь, если она когда-либо зародилась на Марсе, могла следовать за жидкой водой на еще большие глубины. «Недра могут представлять собой самую долгоживущую обитаемую среду на Марсе», — объяснил один из авторов исследования, помощник профессора кафедры наук о Земле и планетах Луджендра Ожа. Дополнительные данные ученые планируют получить от оснащенного сейсмографом спускаемого аппарата InSight, который работает на Марсе с 2018 года.