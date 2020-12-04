Людей обвинили в истреблении нелетающих птиц

Шведские учёные выяснили, что на нашей планете могло бы обитать не менее 226 видов нелетающих птиц — почти в четыре раза больше, чем есть на сегодняшний день.

Среди общего количества исчезнувших птиц было слишком много тех, кто не умел летать.

Палеонтологические исследования свидетельствуют о том, что нелетающие птицы были довольно привычным явлением на протяжении всей кайнозойской эры. Появление и распространение на Земле человека сильно осложнило им жизнь: люди не только охотились на них, но и завозили в места обитания птиц крыс, кошек и другие инвазивные виды. Шведские учёные из Гётеборгского университета решили оценить влияние человека на разнообразие нелетающих птиц.

В ходе работы они составили список всех известных видов птиц, которые вымерли в период с позднего плейстоцена (126 тысяч лет назад) до наших дней и отдельно отметили тех, кто разучился летать. Причины вымирания каждого вида при этом не анализировались: биологи просто взяли за аксиому гипотезу, что в подавляющем числе случаев виноваты люди. Всего авторы насчитали 581 вымерший вид птиц из 85 семейств, что составляет всего около 5% от общего разнообразия класса (более десяти тысяч видов).

166 видов (29%) не умели летать или делали это плохо — для сравнения, сегодня на Земле живёт 60 видов нелетающих птиц. Если бы не антропогенное вымирание, их было бы не менее 226 видов, а скорее всего, даже больше, поскольку палеонтологи открыли далеко не все исчезнувшие виды. Таким образом, резюмируют шведские учёные, из-за людей разнообразие нелетающих птиц сократилось на три четверти.

Если сегодня нелетающие виды есть в девяти отрядах птиц, то всего 500 лет назад они присутствовали в 16, а в позднем плейстоцене — в 23 из 39 отрядов. Кроме того, в прошлом нелетающие виды птиц не только отличались большим разнообразием, но и были шире распространены географически. В частности, такие виды встречались на большинстве океанских архипелагов: только на Гавайях их было 23, а в Новой Зеландии — 26.