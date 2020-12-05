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Москва

Врач рассказала об особенностях течения COVID-19 после шести дней болезни 

Lenta.ru и ещё 2 7 минут назад
Раскрыты особенности течения COVID-19 после 6 дней
Фото: Павел Львов / РИА Новости
Кандидат медицинских наук, врач-вирусолог высшей категории Анна Демина рассказала об особенностях протекания COVID-19 у пациентов после шести дней болезни. Об этом пишет «Комсомольская правда».
По словам врача, через несколько дней после заболевания, как при гриппе и ОРВИ, больному становится легче. Вместе с тем могут дольше сохраняться утомляемость, заложенность носа и легкий кашель.
Вирусолог также обратила внимание, что при осложненном протекании COVID-19 у людей могут обостриться тяжелые хронические заболевания. В частности, жаропонижающие средства могут не действовать или действовать слабо. Также у пациента могут возникнуть боли в груди или затруднение дыхания. В таких случаях требуется немедленная помощь врачей, подчеркнула Анна Демина.
Ранее заслуженный врач России, пульмонолог Александр Карабиненко в разговоре с «Лентой.ру» заявил, что коронавирусом так или иначе могут заразиться все россияне, поскольку COVID-19 циркулирует в воздухе и разносится бессимптомными больными. По его словам, распространение коронавируса происходит по большей части из-за бессимптомных носителей. Врач добавил, что при помощи вакцинации можно будет избежать тяжелых случаев заболевания, но не избавиться от вируса совсем.
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Наука и техника , Lenta.ru , Комсомольская правда , Московская область , Свердловская Область , Свердловский
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