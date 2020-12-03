Twitter ввел новый запрет

"Данная политика уже включает запрет на высказывания, унижающие человеческое достоинство на основании религии, касты, возраста, инвалидности и заболеваний. Исследования подтверждают, что высказывания, унижающие человеческое достоинство, могут нанести реальный вред, и мы хотим добиться того, чтобы больше людей во всем мире были защищены… Наши правила постоянно обновляются, чтобы мы могли защищать людей. Сегодня мы расширяем нашу политику в отношении "ненавистнического поведения", чтобы бороться с высказываниями, которые унижают человеческое достоинство на основании расы, этнического и национального происхождения", — сообщается в блоге соцсети в Twitter.