Ученые назвали самое опасное место в пандемию 

Вероятность заражения коронавирусом гораздо выше дома в семье, чем в общественном транспорте, считают китайские исследователи. Чем дольше семья с одним заболевшим живет вместе, тем выше риск. А безопаснее всего в медучреждениях, где соблюдаются защитные меры.

Китайские ученые считают, что пользоваться общественным транспортом в пандемию безопаснее, чем жить в семье, где есть хотя бы один больной с COVID-19. Результаты исследования публикует журнал Science.

Специалисты анализировали сведения о почти 1200 пациентах в китайской провинции Хунань, граничащей с провинцией Хубэй, где началась пандемия коронавируса.

Риск заражения возрастал в зависимости от близости контактов людей. Он оказался при посещении общественных мест ниже, чем в семье и при общении с родственниками.

Причина более высокой вероятности заражения, полагают ученые, кроется в более частых и длительных контактах друг с другом внутри семьи. Каждый день, проведенный в одном доме с больным COVID-19, увеличивает вероятность передачи вируса на 10%.

Что касается России , то глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла в начале ноября, что в стране чаще всего заражаются коронавирусом именно в общественном транспорте.

«К сожалению, сегодня в статистике пока цифра не изменилась, 80% всех заболевших не соблюдали требования в тот или иной период», — подчеркнула чиновница.

Американское издание Huffington Post в конце октября рассказало, чем отличается передача коронавируса и гриппа. В основном вирусы распространяются, когда много людей собираются в одном месте. Однако иммунитет к коронавирусу у населения гораздо менее развит.

Из-за длительного инкубационного периода у коронавируса носители могут заражать других, но не иметь симптомов. У гриппа такой период длится меньше, заболевание проявляет себя уже через три дня.

Споры у ученых вызывает способность организма формировать длительную защиту против COVID-19 после болезни. Ряд исследователей заявлял, что иммунитет к коронавирусной инфекции пропадает через несколько месяцев. Однако генеральный директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов допустил, что к коронавирусу может сформироваться пожизненный иммунитет.

«При определенных особенностях иммунной системы, и в случае, если это было тяжелое течение заболевания, я могу предположить, что пожизненный иммунитет может быть сформирован», — сказал он.

Максютов уточнил, что если человек переболел коронавирусом не в легкой форме, то у него должен сформироваться достаточный иммунитет, который не потребует вакцинации. При протекании заболевания в легкой или бессимптомной форме уровень иммунитета может быть невысоким, поэтому потребуется вакцинация для профилактики COVID-19, пояснил гендиректор «Вектора».

Живя в одной квартире с больным COVID-19, надо помнить, что он наиболее заразен за двое суток до появления первых симптомов. Об этом заявлял врач и телеведущий Евгений Комаровский

По его словам, люди, наиболее активно распространяющие инфекцию, чувствуют себя здоровыми и не имеют симптомов заболевания. Когда же появляется кашель и другие признаки коронавируса, «резко сокращается количество вирусов, которые человек выделяет во внешнюю среду».