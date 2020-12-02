Американская технологическая компания Илона Маска SpaceX имеет наиболее оптимистичные взгляды на освоение Марса. Маск хочет в ближайшее десятилетие заселить Красную планету людьми. SpaceX уже имеют план по освоению Марса. Хотя по их плану уже в 2020-м году компания должна была отправить на Марс две огромные ракеты с провизией и всем необходимым оснащением для первых колонизаторов. Колонизация Марса должна будет проходить «волнами». Первые колонисты должны будут отправиться на Красную планету уже в 2024 году. Их цель — развернуть на поверхности Марса базу и подготовить плацдарм для будущих поселенцев. Конечно, названные сроки можно назвать условными — цель слишком уж амбициозна.
Опубликовано видео планов SpaceX по освоению Марса
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