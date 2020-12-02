В РАН оценили вероятность взрыва Солнца 

Взрыв Солнца маловероятен, его поведение просчитывается и проверяется, рассказал в интервью РИА Новости директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович.
Ранее сообщалось о начале нового цикла активности Солнца.
"Крайне маловероятно. Поведение Солнца, как термоядерного реактора, просчитывается и проверяется", — сказал он, отвечая на вопрос, может ли Солнце внезапно взорваться.
При этом ученый добавил, что катастрофическое внешнее воздействие на наше светило может оказать, например, взрыв соседней звезды.
"Но у нас тихое место в галактике, в нашей окрестности сверхновые крайне редки. Ближайшие к нам звезды, которые теоретически могут взорваться, находятся в десятках световых лет. Это голубые гиганты, и они все в стадии, которой еще далеко до взрывов", — пояснил Петрукович.
Он отметил, что представить себе иной механизм воздействия на Солнце довольно сложно, поэтому любые другие прогнозы не будут основаны на научном знании.
"Также, например, можно предположить, что появятся злобные инопланетяне и покорят нас. Мы знаем огромное количество вариантов, когда звезды взрываются, но это не наш случай", — сказал ученый.