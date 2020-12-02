В РАН оценили вероятность взрыва Солнца 

Ранее сообщалось о начале нового цикла активности Солнца.

"Крайне маловероятно. Поведение Солнца, как термоядерного реактора, просчитывается и проверяется", — сказал он, отвечая на вопрос, может ли Солнце внезапно взорваться.

При этом ученый добавил, что катастрофическое внешнее воздействие на наше светило может оказать, например, взрыв соседней звезды.

"Но у нас тихое место в галактике, в нашей окрестности сверхновые крайне редки. Ближайшие к нам звезды, которые теоретически могут взорваться, находятся в десятках световых лет. Это голубые гиганты, и они все в стадии, которой еще далеко до взрывов", — пояснил Петрукович.

Он отметил, что представить себе иной механизм воздействия на Солнце довольно сложно, поэтому любые другие прогнозы не будут основаны на научном знании.