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Появилось видео посадки китайского зонда на Луну 

Вероника Полынина 37 минут назад
Китайский зонд «Чанъэ-5» совершил успешную посадку в заданном районе на поверхности Луны, сообщает РИА «Новости». Кадры посадки спускаемого модуля зонда на поверхность Луны показали в эфире китайского телевидения. Съемка велась с камеры, установленной на посадочном модуле.
Сразу после прилунения спускаемый аппарат проверил состояние и работу приборов, были развернуты солнечные батареи и направленная антенна.
В течение двух земных дней аппарат проведет сбор лунного грунта при помощи установленных на посадочном модуле бурового устройства и манипулятора с ковшом. Ожидается, что в ходе миссии будет собрано около двух килограммов реголита.
Для посадки была выбрана область к северу от пика Рюмкера в Океане Бурь на северо-западе видимой части Луны. Геологический возраст поверхности в этом районе составляет несколько миллиардов лет. Получение образцов породы с этой части естественного спутника Земли позволит ученым получить более полное представление о его формировании.
Запуск «Чанъэ-5» общим весом 8,2 тонны состоялся 24 ноября, а его миссия продлится 23 дня. Посадка зонда на Землю запланирована на 16–17 декабря в районе хошуна Сыцзыван на территории Монголии.
В Роскосмосе уже поздравили китайских коллег с успешным прилунением аппарата «Чанъэ-5» и назвали успешное завершение очередного этапа миссии историческим событием.
Как сообщал «Рамблер», последний раз операция по сбору лунного грунта проводилась 44 года назад. В случае успеха миссии, Китай станет третьей страной в мире, которая доставила грунт с Луны на Землю — после СССР и США.
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Наука и техника , Видео , Роскосмос , РИА Новости
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