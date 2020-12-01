Появилось видео посадки китайского зонда на Луну 

Китайский зонд «Чанъэ-5» совершил успешную посадку в заданном районе на поверхности Луны, сообщает РИА «Новости» . Кадры посадки спускаемого модуля зонда на поверхность Луны показали в эфире китайского телевидения. Съемка велась с камеры, установленной на посадочном модуле.

Сразу после прилунения спускаемый аппарат проверил состояние и работу приборов, были развернуты солнечные батареи и направленная антенна.

В течение двух земных дней аппарат проведет сбор лунного грунта при помощи установленных на посадочном модуле бурового устройства и манипулятора с ковшом. Ожидается, что в ходе миссии будет собрано около двух килограммов реголита.

Для посадки была выбрана область к северу от пика Рюмкера в Океане Бурь на северо-западе видимой части Луны. Геологический возраст поверхности в этом районе составляет несколько миллиардов лет. Получение образцов породы с этой части естественного спутника Земли позволит ученым получить более полное представление о его формировании.

Запуск «Чанъэ-5» общим весом 8,2 тонны состоялся 24 ноября, а его миссия продлится 23 дня. Посадка зонда на Землю запланирована на 16–17 декабря в районе хошуна Сыцзыван на территории Монголии.

Роскосмосе уже поздравили китайских коллег с успешным прилунением аппарата «Чанъэ-5» и назвали успешное завершение очередного этапа миссии историческим событием.

Как сообщал «Рамблер», последний раз операция по сбору лунного грунта проводилась 44 года назад. В случае успеха миссии, Китай станет третьей страной в мире, которая доставила грунт с Луны на Землю — после СССР и США.