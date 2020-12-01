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Роскосмос поздравил Китай с прилунением «Чанъэ-5» 

Газета.Ru и ещё 7 2 часа назад
Роскосмос поздравил Китай с прилунением «Чанъэ-5»
Фото: РИА Новости
Госкорпорация Роскосмос поздравила Китай с успешной посадкой космического аппарата "Чанъэ-5" на Луну, заявил генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" по международному сотрудничеству Сергей Савельев. Об этом пишет РИА "Новости".

"От имени госкорпорации "Роскосмос" я хотел бы поздравить наших китайских коллег из Китайской национальной космической администрации с успешным завершением очередного этапа программы исследования Луны — прилунением посадочного модуля беспилотной миссии "Чанъэ-5", — приводятся слова Савельева.

Он отметил, что это является историческим событием для космического развития Китая, потому что специалисты впервые в истории страны выполнили посадку аппарата на Луну.
Савельев также пожелал Китаю в полной мере выполнить запланированную программу исследований. Зонд "Чанъэ-5" изначально должен был быть запущен в ноябре 2017 года, но из-за аварии ракеты-носителя Чанчжэн-5" в июле 2017 года миссия была перенесена на более поздний срок. Китайская программа зондирования Луны включает три этапа: облет вокруг спутника Земли ("Чанъэ-1" и "Чанъэ-2"), посадка на Луну ("Чанъэ-3" и "Чанъэ-4") и возвращение с Луны на Землю ("Чанъэ-5" и "Чанъэ-6"). Первый и второй этапы уже завершены.
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Наука и техника , Сергей Савельев , Роскосмос , РИА Новости , Китай
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