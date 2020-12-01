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Xiaomi привезла в Россию лёгкие «умные» часы Mi Watch

Ferra.ru
3 часа назад
И ещё одна новинка от Xiaomi для российского рынка — «умные» часы Mi Watch. Они весят всего 32 грамма и могут работать от одной зарядки 16 дней.
Xiaomi привезла в Россию лёгкие «умные» часы Mi Watch
Фото: XiaomiXiaomi
Часы оснащены AMOLED экраном диагональю 1,39 дюйма. У них есть встроенные GPS и компас, датчик для измерения кислорода в крови. Mi Watch также могут отслеживать сон владельца. У часов есть 117 поддерживаемых режимов физической активности, включая бег, ходьбу, езду на велосипеде.
Xiaomi делает акцент на тонкости и лёгкости часов. Как уже упоминалось, они весят всего 32 грамма. Для кастомизации у Mi Watch есть более ста интерфейсов и 6 ремешков.
Компания обещает защиту от воды на уровне 5 ATM. Это значит, что в идеальных лабораторных условиях часы могут пережить погружение на глубину до 50 метров.
Стоимость Mi Watch составляет 8990 рублей.
Наука и техника,Россия,
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