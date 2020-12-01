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Китайский аппарат «Чанъэ-5» успешно приземлился на Луну 

РИА Новости 8 минут назад
Китай посадил аппарат на Луну
Фото: Twitter
Китайский зонд "Чанъэ-5" во вторник совершил успешную посадку в заданном районе на поверхности Луны для последующего сбора образцов лунного грунта, сообщило Центральное телевидение Китая.

"Зонд "Чанъэ-5" успешно прилунился в заданном районе на видимой стороне Луны", — говорится в сообщении телеканала.

Китай утром 24 ноября запустил возвращаемый аппарат "Чанъэ-5", который должен совершить посадку на Луну, собрать образцы лунного грунта и вернуться с ними на Землю. Миссия рассчитана на 23 дня.
Китайский космический аппарат «Чанъэ-5» вышел на лунную орбиту и готовится к посадке
Ожидается, что аппарат доставит на Землю около двух килограммов реголита. Это первый за 44 года космический аппарат, отправленный за грунтом Луны. В случае успеха Китай станет третьей страной после США и СССР, кто смог осуществить подобную миссию.
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