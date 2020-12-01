Китай посадил аппарат на Луну

Китайский зонд "Чанъэ-5" во вторник совершил успешную посадку в заданном районе на поверхности Луны для последующего сбора образцов лунного грунта, сообщило Центральное телевидение Китая

"Зонд "Чанъэ-5" успешно прилунился в заданном районе на видимой стороне Луны", — говорится в сообщении телеканала.

Китай утром 24 ноября запустил возвращаемый аппарат "Чанъэ-5", который должен совершить посадку на Луну, собрать образцы лунного грунта и вернуться с ними на Землю. Миссия рассчитана на 23 дня.

Ожидается, что аппарат доставит на Землю около двух килограммов реголита. Это первый за 44 года космический аппарат, отправленный за грунтом Луны. В случае успеха Китай станет третьей страной после США и СССР, кто смог осуществить подобную миссию.