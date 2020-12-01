Космонавт Сергей Кудь-Сверчков сообщил, что на МКС не хватает комплектов нижнего белья «Камелия-С», он попросил помочь ему найти эти комплекты.

«Я проверил свое белье «Камелия-С», у меня есть пять-шесть наборов, я думаю, этого будет достаточно на три-четыре недели. Нет ли каких-то других наборов, которые я мог бы использовать?» — спросил космонавт в ходе сеанса связи с Центром управления полетами, передает РИА «Новости» со ссылкой на трансляцию НАСА.

Сотрудник центра пояснил Кудь-Сверчкову, что передаст запрос специалистам.

На сайте компании отмечается, что комплект «Камелия-С» состоит из фуфайки с короткими рукавами, трусов и носков. Все изготовлено из хлопка, при этом белье трикотажное, а носки махровые.