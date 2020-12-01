При коронавирусе часто фиксируются поражения центральной нервной системы, вплоть до паралича. Об этом заявил заведующий отделением сомнологии в исследовательском Центре оториноларингологии медико-биологического агентства врач Александр Мельников

Поражения нервной системы различные бывают — вплоть до инсультов, нарушений периферической нервной системы с параличами и парезами [снижением силы мышц]. В общем, есть определённая тропность [привязанность] вируса к нервной системе, — отметил специалист в беседе с Lenta.ru.

Он добавил, что потеря обоняния у заражённого COVID-19 тоже может являться следствием поражения центральной нервной системы. Однако пока это только гипотеза.