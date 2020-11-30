В Китае построят музей в форме огромной волны

После международного архитектурного конкурса 3XN, фирмы B + H и Zhubo Design получили заказ на совместное проектирование Музея естественной истории в Шэньчжэне Китай . Необычную форму здания архитекторы сравнивают с рекой, протекающей через дельту, а его зеленая крыша будет спускаться как пандус, чтобы посетители могли прогуляться по вершине.

Победители архитектурного конкурса построят в Шэньчжэне необычный Музей естественной истории в форме огромной волны, по крыше которого можно будет прогуляться.

Музей естественной истории, также известный как «Дельта», будет расположен рядом с живописным озером и должен стать одним из «Десяти культурных объектов Новой Эры». Его общая площадь составит порядка 42 000 м2.

По словам команды, музей будет посвящен интерпретации законов естественной эволюции, объяснению географии Шэньчжэня и его экологии, а также пропаганде науки. Его внешний вид будет состоять из изогнутого фасада с парком на крыше, где публика сможет наслаждаться видами, гулять и даже бегать трусцой.

«Общественный парк простирается по всей крыше и подчеркивает органическую геометрию Музея естественной истории. Подобно речному ручью, находящемуся в равновесии с Землей, каждый поворот открывает новый захватывающий вид на окружающий парк, холмы и озеро со специальных смотровых площадок, расположенных на крыше", — пишут авторы проекта в пресс-релизе.

Общественные дорожки на крыше будут вести посетителей в большой проход, напоминающий пещеру. Он, в свою очередь, выведет их к нескольким кафе и общественным местам. Большая часть оставшегося интерьера будет отдана под выставочные площади, включая демонстрации окаменелостей динозавров, древних вымерших видов животных и других предметов естествознания.

Проект обойдется застройщику в 3,5 миллиардов юаней (примерно $530 000 000), однако из-за пандемии точная дата начала строительства пока неизвестна.