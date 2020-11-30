В Румынии нашли еще один таинственный монолит 

Еще один таинственный монолит, появление которого ранее озадачило власти американского штата Юта, на этот раз обнаружен на востоке Румынии , пишет газета Daily Mail.

На прошлой неделе сообщалось, что сотрудники департамента общественной безопасности Юты обнаружили в пустыне сооружение из блестящего металла высотой в два человеческих роста. Через несколько дней монолит исчез. По данным местного бюро по землеустройству, "незаконно установленная конструкция, именуемая "монолитом", была удалена… неизвестной стороной".

Румынский монолит воздвигнут на холме в районе города Пьятра-Нямц в нескольких метрах от руин дакийской крепости Петродава. Он был обнаружен 26 ноября.

Представитель ведомства по вопросам культуры и исторического наследия жудеца Нямц Роксана Жосану заявила, что власти изучают "странное возникновение" монолита высотой около четырех метров. "Прежде чем что-то здесь устанавливать, требуется разрешение нашей организации, которое должно быть утверждено министерством культуры ", — добавила она.

Монолит в Румынии, в отличии от конструкции в Юте, представляет собой не прямоугольник, а прямоугольную трапецию со скошенной вершиной. Кроме того, его поверхность покрывают "узоры".