Ещё
Далее:
Читайте также:
Ученые назвали самый страшный фильм в мире
Ученые назвали самый страшный фильм в мире Узнать ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

В Румынии нашли еще один таинственный монолит 

РИА Новости 12 минут назад
В Румынии нашли еще один таинственный монолит
Фото: Utah Highway Patrol
Еще один таинственный монолит, появление которого ранее озадачило власти американского штата Юта, на этот раз обнаружен на востоке Румынии, пишет газета Daily Mail.
На прошлой неделе сообщалось, что сотрудники департамента общественной безопасности Юты обнаружили в пустыне сооружение из блестящего металла высотой в два человеческих роста. Через несколько дней монолит исчез. По данным местного бюро по землеустройству, "незаконно установленная конструкция, именуемая "монолитом", была удалена… неизвестной стороной".
Румынский монолит воздвигнут на холме в районе города Пьятра-Нямц в нескольких метрах от руин дакийской крепости Петродава. Он был обнаружен 26 ноября.
Представитель ведомства по вопросам культуры и исторического наследия жудеца Нямц Роксана Жосану заявила, что власти изучают "странное возникновение" монолита высотой около четырех метров. "Прежде чем что-то здесь устанавливать, требуется разрешение нашей организации, которое должно быть утверждено министерством культуры", — добавила она.
Монолит в Румынии, в отличии от конструкции в Юте, представляет собой не прямоугольник, а прямоугольную трапецию со скошенной вершиной. Кроме того, его поверхность покрывают "узоры".
Ранее СМИ отмечали, что находка в пустыне Юты похожа на инопланетный обелиск из фильма Стэнли Кубрика "Космическая Одиссея 2001 года", если не считать того, что он не черного, а серебристого цвета. Предполагалось, что речь идет об арт-объекте.
Видео дня. Судью из телешоу «Час суда» приговорили к двум годам
Последние новости
Врач показал, что видят больные COVID-19 в последние минуты перед смертью Врач показал, что видят больные COVID-19 в последние минуты перед смертью Россияне назвали размер пенсии для комфортной жизни Россияне назвали размер пенсии для комфортной жизни Названа причина госпитализации Светланы Светличной Названа причина госпитализации Светланы Светличной
Комментарии
Наука и техника , Стэнли Кубрик , Минкультуры
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Пассажир избил солдата Нацгвардии в аэропорту и попал на видео
01:12
Пассажир избил солдата Нацгвардии в аэропорту и попал на видео
В мире Происшествия
Появилось видео с пилотом «Формулы-1» после страшной аварии со взрывом
00:31
Появилось видео с пилотом «Формулы-1» после страшной аварии со взрывом
В мире Происшествия
Жители Норильска проделали туннели в огромных сугробах и попали на видео
02:24
Жители Норильска проделали туннели в огромных сугробах и попали на видео
Происшествия
Стрельба в российском кафе попала на видео
00:27
Стрельба в российском кафе попала на видео
Происшествия
Митингующие в Ереване обратились к послу России и попали на видео
04:01
Митингующие в Ереване обратились к послу России и попали на видео
В мире
Издевательства над собакой в аэропорту Сочи сняли на видео
03:11
Издевательства над собакой в аэропорту Сочи сняли на видео
Происшествия
Опубликовано видео задержания бывшего министра здравоохранения Иркутской области
00:39
Опубликовано видео задержания бывшего министра здравоохранения Иркутской области
Происшествия
Опубликовано видео задержания напавшего с ножом на таксиста
00:23
Опубликовано видео задержания напавшего с ножом на таксиста
Новости Москвы Происшествия
Женщина захотела поймать шумящее в доме «привидение» и сняла его на видео
00:39
Женщина захотела поймать шумящее в доме «привидение» и сняла его на видео
В мире
Опубликовано видео последствий беспорядков в Париже
00:54
Опубликовано видео последствий беспорядков в Париже
В мире Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение