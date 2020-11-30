Земля и Венера имели похожие атмосферы

Новое исследование ученых из Швейцарии
показало, что в то время, когда поверхность Земли была покрыта океаном магмы, газы, поднимающиеся из этого бурлящего моря, возможно, порождали ядовитую атмосферу, почти идентичною той, что сейчас наблюдается на Венере.
Фото: Science AdvancesScience Advances
Мы привыкли считать Венеру настоящим адом, а Землю — раем для развития жизни. Новое исследования говорит о том, что когда-то наша «райская планета» тоже была сущим кошмаром.
Специалисты предполагают, что магматический океан был последствием столкновения объекта размером с Марс с нашей планетой. По мере охлаждения магмы, некоторые соединения конденсировались и образовывали атмосферу. Чтобы выяснить, на что была бы похожа эта атмосфера, авторы новой работы использовали метод под названием аэродинамическая левитация. В ходе эксперимента ученые создали условия, близкие к условиям поверхности Земли 4,5 миллиарда лет назад, в специальной печи.
Для этого они разогрели смесь минералов и металлов, которые находились в подвешенном состоянии, с помощью лазера. Температура достигала 2000°C!
Поскольку ученые не знают состав ранней атмосферы Земли, они повторяли данный эксперимент несколько раз, изменяя состав струи газа. Каждый из полученных расплавленных образцов они сравнивали с перидотитами, то есть горными породами, которые образовались на Земле после остывания магмы миллионы лет назад.
Как только лабораторные и природные образцы совпали, ученые смогли сделать выводы. Авторы сообщают, что атмосфера Земли была очень плотной, с высоким содержанием углекислого газа и с относительно небольшим количеством азота. Аналогичный состав можно наблюдать на сегодняшней Венере. Интересно, что атмосфера Марса имеет почти такой же состав, но она гораздо тоньше.
Ученые объясняют, что преимущество Земли по сравнению с Марсом и Венерой заключается в ее размере и наличии воды. Океаны поглотили избытки углекислого газа, а массы самой планеты достаточно, чтобы удерживать атмосферу.