Земля и Венера имели похожие атмосферы

Новое исследование ученых из Швейцарии показало, что в то время, когда поверхность Земли была покрыта океаном магмы, газы, поднимающиеся из этого бурлящего моря, возможно, порождали ядовитую атмосферу, почти идентичною той, что сейчас наблюдается на Венере.

Фото: Science Advances Science Advances

Мы привыкли считать Венеру настоящим адом, а Землю — раем для развития жизни. Новое исследования говорит о том, что когда-то наша «райская планета» тоже была сущим кошмаром.

Специалисты предполагают, что магматический океан был последствием столкновения объекта размером с Марс с нашей планетой. По мере охлаждения магмы, некоторые соединения конденсировались и образовывали атмосферу. Чтобы выяснить, на что была бы похожа эта атмосфера, авторы новой работы использовали метод под названием аэродинамическая левитация. В ходе эксперимента ученые создали условия, близкие к условиям поверхности Земли 4,5 миллиарда лет назад, в специальной печи.

Для этого они разогрели смесь минералов и металлов, которые находились в подвешенном состоянии, с помощью лазера. Температура достигала 2000°C!

Поскольку ученые не знают состав ранней атмосферы Земли, они повторяли данный эксперимент несколько раз, изменяя состав струи газа. Каждый из полученных расплавленных образцов они сравнивали с перидотитами, то есть горными породами, которые образовались на Земле после остывания магмы миллионы лет назад.

Как только лабораторные и природные образцы совпали, ученые смогли сделать выводы. Авторы сообщают, что атмосфера Земли была очень плотной, с высоким содержанием углекислого газа и с относительно небольшим количеством азота. Аналогичный состав можно наблюдать на сегодняшней Венере. Интересно, что атмосфера Марса имеет почти такой же состав, но она гораздо тоньше.