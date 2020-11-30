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Apple обвинили в большом количестве отходов

РИА "ФедералПресс"
1 час назад
Компанию Apple обвинили в выбросе большого количества электронных отходов. Об этом сообщили власти Великобритании.
Apple обвинили в большом количестве отходов
Фото: ReutersReuters
Британский парламентский комитет по экологическому аудиту обвинил компанию Apple в выбросе большого количества электронных отходов. По их словам, это происходит из-за того, что фирма убрала зарядку их комплектов своих телефонов.
По мнению комитета, руководство Apple не думало об экологии, когда приняла такое решение. Из-за такого введения компания увеличила сложность обслуживания продуктов и количество сборов. Кроме этого в парламенте Великобритании заявили, что фирма из-за такого решения увеличило рост электронных отходов.
Однако сама компания Apple отметила, что теперь у пользователей есть больше возможностей для безопасного ремонта, покупки и продажи устройств. При этом в создании iPhone 12 были использованы перерабатываемые материалы, пишет «Федеральное агентство новостей».
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