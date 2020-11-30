Apple обвинили в большом количестве отходов

Компанию Apple обвинили в выбросе большого количества электронных отходов. Об этом сообщили власти Великобритании.

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Британский парламентский комитет по экологическому аудиту обвинил компанию Apple в выбросе большого количества электронных отходов. По их словам, это происходит из-за того, что фирма убрала зарядку их комплектов своих телефонов.

По мнению комитета, руководство Apple не думало об экологии, когда приняла такое решение. Из-за такого введения компания увеличила сложность обслуживания продуктов и количество сборов. Кроме этого в парламенте Великобритании заявили, что фирма из-за такого решения увеличило рост электронных отходов.