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Эксперт объяснил опасность розеток 

Lenta.ru и ещё 2 45 минут назад
Раскрыта высокая опасность розеток
Фото: Pixabay
Директор лаборатории «Экология жизненного пространства» Антон Ястребцев объяснил в интервью радио Sputnik опасность розеток для человека.
По его словам, человек постоянно сталкивается с электромагнитным излучением. Его воздействие накапливается и может отрицательно сказаться на центральной нервной системе, иметь негативные последствия для эндокринной, сердечно-сосудистой и иммунной систем. При этом избежать электромагнитного излучения сложно.
Эксперт отметил, что если розетки не заземлены, любой включенный в такую розетку прибор будет источником электромагнитного излучения.
Кроме того, удлинители, свернутые в катушку, также являются источником сильного электромагнитного излучения. Поэтому их лучше укладывать змейкой и стараться не допускать переплетения проводов и не включать одновременно несколько приборов.
При этом наиболее сильным источником излучения в квартире является внешний кабель, который проходит к распределительному электрическому щитку квартиры. Специалист рекомендует располагать спальные места хотя бы в трех метрах от щитка.
Ранее директор института IT университета «Синергия» Станислав Косарев рассказал, что оставлять в розетке зарядное устройство опасно. По его словам, это может привести не только к порче зарядки, но и к возгоранию. Кроме того, не рекомендуется оставлять зарядное устройство в розетке во время грозы или сильного ветра, поскольку могут возникнуть скачки напряжения в сети.
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Наука и техника , Технологии
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