Раскрыта высокая опасность розеток

Директор лаборатории «Экология жизненного пространства» Антон Ястребцев объяснил в интервью радио Sputnik опасность розеток для человека.

По его словам, человек постоянно сталкивается с электромагнитным излучением. Его воздействие накапливается и может отрицательно сказаться на центральной нервной системе, иметь негативные последствия для эндокринной, сердечно-сосудистой и иммунной систем. При этом избежать электромагнитного излучения сложно.

Эксперт отметил, что если розетки не заземлены, любой включенный в такую розетку прибор будет источником электромагнитного излучения.

Кроме того, удлинители, свернутые в катушку, также являются источником сильного электромагнитного излучения. Поэтому их лучше укладывать змейкой и стараться не допускать переплетения проводов и не включать одновременно несколько приборов.

При этом наиболее сильным источником излучения в квартире является внешний кабель, который проходит к распределительному электрическому щитку квартиры. Специалист рекомендует располагать спальные места хотя бы в трех метрах от щитка.