Названы главные симптомы тяжелой формы COVID-19

На наступление тяжелой формы COVID-19 при подтвержденном диагнозе могут указывать два главных симптома — не спадающая температура и проблемы с дыханием. Об этом «Ленте.ру» рассказал медицинский директор сервиса «СберЗдоровье» Владислав Мохамед Али.

Первый признак ухудшения динамики заболевания — повышенная температура тела, которая в течение нескольких дней превышает 38 градусов. По словам врача, это указывает на начало цитокинового шторма, с которым надо бороться.

«Цитокиновый шторм — это каскад биохимических реакций, в котором задействованы факторы, "отвечающие" за воспалительные процессы в организме. При цитокиновом шторме поражаются в первую очередь легкие, но также страдают и другие органы», — объяснил Мохамед Али.

Второй симптом — одышка.

«Появление или усиление одышки также является признаком того, что площадь поражения легких растет», — сказал собеседник «Ленты.ру».

Все остальные признаки наступления тяжелой формы определяются или лабораторно, или с помощью медицинских инструментов, подчеркнул специалист.