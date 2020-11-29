В Антарктиде нашли останки древнего пингвина-великана

Флору и фауну Антарктиды изучают множество ученых из разных стран. На самом южном континенте Земли обитает не так много животных, но чтобы узнать о них больше, археологи проводят многочисленные раскопки. Чаще всего находят останки пингвинов. Из 17 известных видов, только два населяют Антарктиду круглый год.

Не так давно на острове Сеймур команда археологов обнаружила останки подвида пингвинов, известного как Palaeeudyptes klekowskii. Находка представляла собой одну единственную плюсневую кость возрастом около 37 млн лет, благодаря которой ученые с помощью технологий смогли реконструировать примерный вид птицы, сообщает Express

Оказалось, что такой пингвин возвышался более чем на шесть футов (почти 2 метра) в высоту, а его вес составлял около 120 кг, что, предположительно, давало ему возможность оставаться под водой дольше. Также ученые считают, что такой древний пингвин мог находиться под водой без воздуха не меньше 40 минут. Это давало ему больше времени для охоты на рыбу вдали от хищников.