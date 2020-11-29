В небе над Японией заметили загадочный объект 

Жители Японии заметили в небе загадочный объект: падающий огненный шар. Об этом сообщает Kyodo News.

На кадрах, снятых в темное время суток, видно, как над облаками летит светящийся объект круглой формы, а спустя несколько секунд происходит вспышка. Агентство уточняет, что явление можно было наблюдать в ночь на воскресенье, 29 ноября, в западной и центральной частях Японии.

Директор планетария в префектуре Хёго Такеши Иноуэ заявил, что речь идет о болиде, или падающей звезде.

«Мы считаем, что последняя вспышка этого болида была такой же яркой, как полная Луна», — отметил он.

Некоторые очевидцы рассказали, что падение болида сопровождалось громким гулом.