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В небе над Японией заметили загадочный объект 

Lenta.ru 36 минут назад
Жители Японии заметили в небе загадочный объект: падающий огненный шар. Об этом сообщает Kyodo News.
На кадрах, снятых в темное время суток, видно, как над облаками летит светящийся объект круглой формы, а спустя несколько секунд происходит вспышка. Агентство уточняет, что явление можно было наблюдать в ночь на воскресенье, 29 ноября, в западной и центральной частях Японии.
Директор планетария в префектуре Хёго Такеши Иноуэ заявил, что речь идет о болиде, или падающей звезде.

«Мы считаем, что последняя вспышка этого болида была такой же яркой, как полная Луна», — отметил он.

Некоторые очевидцы рассказали, что падение болида сопровождалось громким гулом.
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Наука и техника , Видео , В мире , Япония
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