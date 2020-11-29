Ответка от природы: Как снизить риск возникновения пандемий

"Следующие пандемии зоонозного происхождения будут продолжаться, если мы не сократим контакты между дикими животными и человеком. В частности, идет дискуссия о запрете или о моратории на торговлю дикими животными и их дериватами", — сказала Воронцова.
"Мы всегда знали, что когда идет торговля обезьянами, человекообразными или обычными, то есть риск передачи болезней. Они очень близки нам и у нас куча общих болезней. ВИЧ, например, перепрыгнул от зеленых мартышек к человеку в начале ХХ века. Туберкулезом болеют обезьяны, и гепатиты у них существуют. Не забываем про эболу, естественно. По подсчетам ученых, на каждом млекопитающем живет 60-70 разных видов вирусов", — отметила Воронцова.
"Мы столкнулись с одним видом коронавируса, вызвавшим пандемию, а потенциально из-за истребления среды обитания животных можем столкнуться со множеством. Животные становятся всё ближе к человеку. Вырубили леса ради плантаций пальм, необходимых для производства пальмового масла, — теперь в Индонезии орангутанги ходят по дорогам. Это пример исчезновения среды обитания и потенциальная возможность контакта человека с животными и вероятность подхватить что-то", — сказала Воронцова.
"Мы помним Джеральда Даррелла. После его книг и большой просветительской работы вдруг обнаружилось, что торговля животными — массовое явление. Часто вылавливали целиком популяциями, что приводило к сокращению численности вида, а иногда и исчезновению. Сейчас наблюдается резкое сокращение численности видов и их среды обитания. Признано, что современный кризис биоразнообразия вызван антропогенным влиянием", — сказала Воронцова.