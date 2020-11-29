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Биолог предложила способ снизить риск возникновения новых пандемий 

РИА Новости 1 час назад
Ответка от природы: Как снизить риск возникновения пандемий
Фото: © Aamir Qureshi
Запрет на торговлю дикими животными и восстановление мест их обитания позволят снизить риск возникновения новых пандемий, заявила РИА Новости биолог, участница конференций конвенций ООН в области охраны животных и биоразнообразия Мария Воронцова.

"Следующие пандемии зоонозного происхождения будут продолжаться, если мы не сократим контакты между дикими животными и человеком. В частности, идет дискуссия о запрете или о моратории на торговлю дикими животными и их дериватами", — сказала Воронцова.

Она уточнила, что Китай и Вьетнам уже закрыли подобную торговлю в связи с пандемией. Петицию о запрете мировой торговли дикими животными запустило российское отделение Greenpeace. Она набрала более 50 тысяч подписей и была направлена в администрацию президента. Также глобальная инициатива по защите животных World Animal Protection подняла проблему прекращения торговли дикими животными на саммите G20.

"Мы всегда знали, что когда идет торговля обезьянами, человекообразными или обычными, то есть риск передачи болезней. Они очень близки нам и у нас куча общих болезней. ВИЧ, например, перепрыгнул от зеленых мартышек к человеку в начале ХХ века. Туберкулезом болеют обезьяны, и гепатиты у них существуют. Не забываем про эболу, естественно. По подсчетам ученых, на каждом млекопитающем живет 60-70 разных видов вирусов", — отметила Воронцова.

Биолог заявила, что по экспертным оценкам, около 1,5 миллионов вирусов теоретически могут перепрыгнуть от млекопитающих к человеку.

"Мы столкнулись с одним видом коронавируса, вызвавшим пандемию, а потенциально из-за истребления среды обитания животных можем столкнуться со множеством. Животные становятся всё ближе к человеку. Вырубили леса ради плантаций пальм, необходимых для производства пальмового масла, — теперь в Индонезии орангутанги ходят по дорогам. Это пример исчезновения среды обитания и потенциальная возможность контакта человека с животными и вероятность подхватить что-то", — сказала Воронцова.

По оценке ученой, буферная емкость планеты уменьшилась, человек вторгается все глубже в природу, путешествует по всем континентам, встречается с новыми возбудителями инфекционных заболеваний и разносит их. В естественной среде каждый вид имеет свое место обитания и в экосистеме встречается с видами, с которыми они уже соэволюционировали и приспособились друг к другу, а человечество нарушает этот порядок.
Как отметила эксперт, у человечества есть опыт международной конвенции по сохранению биоразнообразия — в 1973 году была принята Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (CITES).

"Мы помним Джеральда Даррелла. После его книг и большой просветительской работы вдруг обнаружилось, что торговля животными — массовое явление. Часто вылавливали целиком популяциями, что приводило к сокращению численности вида, а иногда и исчезновению. Сейчас наблюдается резкое сокращение численности видов и их среды обитания. Признано, что современный кризис биоразнообразия вызван антропогенным влиянием", — сказала Воронцова.

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Наука и техника , Вьетнам , Китай
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