Вакцины не сработают: кто заразил норок COVID-19

Переносчиками COVID-19, которым заразились норки в Европе, могли быть птицы. Сам вирус в организме зверьков мог стать мутантом, против которого вакцины были бы неэффективны, поэтому популяцию этих куньих в Дании и других странах пришлось уничтожить, рассказала биолог Мария Воронцова.

По её словам, пока нет достоверных данных о том, как коронавирус передаётся от одной норочьей фермы к другой. Однако учёные полагают, что разносчиками COVID-19 могут быть птицы. В пример она привела чаек, которые «садятся в грязь и фекалии, пачкаются и становятся механическими переносчиками вируса», передает РИА Новости.

Началось всё в Голландии, где больше миллиона норок, затем Дания. Дания — центр по разведению норок, мировой пушнины. Там проходят главные мировые аукционы. Центр мировой меховой промышленности с огромным количеством ферм норок — более тысячи, — напомнила она.

Воронцова обратила внимание, что первоначально COVID-19 нашли лишь на нескольких фермах, причем было зафиксировано около 400 случаев обратного заражения человека от норок. Ввиду распространения вируса между фермами, а также из-за вероятной мутации, популяцию зверьков начали уничтожать.

В теории вирус, попав в нового для него хозяина, мутирует и старается приспособиться, стать помягче, чтобы не убить своего хозяина. А мутировав и приспосабливаясь к норке, он выйдет оттуда к человеку в другом виде и более свирепом. И вдруг на этого мутанта и вакцины не будут действовать, — отметила биолог.

Воронцова добавила, что куньи оказались высоко восприимчивы к COVID-19. Кроме этого, источником заразы могли быть канализационные воды, считает она. Есть мнение, что коронавирус живет в сточных водах судов, на которых могут быть больные люди. Вместе с продуктами метаболизма вирус попадает сначала в воду, а затем и в организм морских млекопитающих, которые передают его человеку дальше.

Биолог также отметила, что надо в целом опасаться животных.

Как сообщал NEWS.ru, ранее стало известно, что уничтоженные из-за COVID-19 норки в Дании «восстали из могил». Как отметили специалисты, тушки норок вылезли на поверхность земли из-за недостаточной глубины захоронения и образования газов при разложении.

Напомним, датские власти приняли решение уничтожить всех норок на зверофермах страны для предотвращения распространения болезни. Таким образом, должно было погибнуть около 17 млн животных. Однако позже правительство извинилось перед заводчиками норок за скоропалительное решение. Выяснилось, что у властей не было юридических оснований для такого требования.