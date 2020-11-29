Раскрыты опасности для здоровья в космосе

Люди уже давно планируют полеты к Марсу, однако длительное пребывание в космосе может быть опасно для здоровья человека. Даже космонавты, работающие на Международной космической станции, жалуются на ухудшения состояния. Спектр проблем охватывает как деградацию скелетно-мышечного аппарата и развитие хронического воспаления, так и нарушения работы печени и сердца.

Ученые объяснили, с чем связано появление таких проблем со здоровьем. Их работа была опубликована в журнале Cell . Специалисты из Исследовательского центра Эймса NASA проанализировали данные по состоянию животных и людей на орбите, а также результаты знаменитого близнецового исследования, проведенного NASA несколько лет назад. Они пришли к выводу о том, что причиной является дисфункция митохондрий. Это органелла, которая отвечает за синтез источника энергии для жизнедеятельности клетки.

Исследователи выяснили, что митохондрии в космосе проявляют аномальную активность — сверхкомпенсацией, которой организм реагирует на первоначальное подавление. Кроме того, нарушений, в организмах космонавтов, подолгу остающихся на орбите, удалось связать либо с подавлением нормальной работы митохондрий.

Теперь, выяснив причину проблем со здоровьем в космосе, ученые работают над ее решением. Препараты, которые борются с нарушением работы митохондрий уже существуют, их планируют тестировать на животных уже на орбите и следить за их состоянием.