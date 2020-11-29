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Ученые рассказали об опасностях для здоровья в космосе 

Профиль 7 минут назад
Раскрыты опасности для здоровья в космосе
Фото: ©NASA
Люди уже давно планируют полеты к Марсу, однако длительное пребывание в космосе может быть опасно для здоровья человека. Даже космонавты, работающие на Международной космической станции, жалуются на ухудшения состояния. Спектр проблем охватывает как деградацию скелетно-мышечного аппарата и развитие хронического воспаления, так и нарушения работы печени и сердца.
Ученые объяснили, с чем связано появление таких проблем со здоровьем. Их работа была опубликована в журнале Cell. Специалисты из Исследовательского центра Эймса NASA проанализировали данные по состоянию животных и людей на орбите, а также результаты знаменитого близнецового исследования, проведенного NASA несколько лет назад. Они пришли к выводу о том, что причиной является дисфункция митохондрий. Это органелла, которая отвечает за синтез источника энергии для жизнедеятельности клетки.
Исследователи выяснили, что митохондрии в космосе проявляют аномальную активность — сверхкомпенсацией, которой организм реагирует на первоначальное подавление. Кроме того, нарушений, в организмах космонавтов, подолгу остающихся на орбите, удалось связать либо с подавлением нормальной работы митохондрий.
Теперь, выяснив причину проблем со здоровьем в космосе, ученые работают над ее решением. Препараты, которые борются с нарушением работы митохондрий уже существуют, их планируют тестировать на животных уже на орбите и следить за их состоянием.
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