Назван самый первый признак заражения COVID-19

Ученые назвали симптом COVID-19, который появляется у зараженных до потери обоняния и вкуса. Специалисты Барселонского университета опубликовали результаты исследования, в котором выяснилось, что в первую очередь у заболевших коронавирусом появляются сухость и неприятные ощущения в носу.

Почти 80 процентов пациентов с COVID-19 наблюдали изменение запахов или полную потерю обоняния. Ученые объяснили этот симптом тем, что спайковый белок вируса SARS-CoV-2 соединяется с рецептором ACE2 — ангиотензинпревращающий фермент 2, чтобы проникнуть в здоровые клетки и начать репликацию. Поражение носоглотки наступает из-за того, что его клетки несут рецептор ACE2.

COVID-19 стремится поразить бокаловидные клетки, которые расположены по всему эпителию дыхательного и кишечного трактов. Бокаловидные клетки провоцируют выделение слизи, предназначенной для защиты дыхательных путей от проникновения различных вирусов.