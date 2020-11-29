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В Китае указали на «истинную родину коронавируса» 

ТК «Звезда» 1 час назад
В Китае указали на «истинную родину коронавируса»
Фото: Hu Huhu Xinhua Globallookpress
Коронавирусная инфекция, в настоящее время распространяющаяся по миру, могла появиться в индии еще летом прошлого года. Такую версию генеза заболевания выдвинула группа исследователей из Китайской академии наук.
Ученые предположили, что в связи с крайне жаркой погодой людям в этой стране пришлось пить одну воду с животными, что будто бы привело к заражению человека. Специалисты указали, что данную версию подтверждают некоторые данные, а именно филогенетический анализ, рассматривающий мутацию COVID-19.
Европейское научное сообщество скептически отреагировало на подобное предположение. Об этом пишет Daily Mail. Так, в Университете Глазго ученых из Китая обвинили в предвзятости и не учете значимого массива эпидемиологических данных, явно говорящих о зарождении заболевания в Ухане.
Ранее в Министерстве здравоохранения России указали, что для появления популяционного иммунитета к COVID-19 необходимо, чтобы население перенесло вакцинацию, которая может понадобиться даже людям, перенесшим коронавирус.
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Наука и техника , Минздрав РФ , РАН , Китай
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