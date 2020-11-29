Раскрыто условие для лечения COVID-19 дома

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По её мнению, лечить одностороннюю пневмонию в домашних условиях разрешается только под тщательным контролем амбулаторной службы.

А при двустороннем поражении лёгких необходимо немедленно обратиться к врачам. Как подчеркнула Власова, в таком случае может появиться опасный дистресс-синдром.

«Этот синдром может развиться буквально за несколько минут, и человеку понадобится подключение к ИВЛ и реанимационное лечение. Особенно шестые-восьмые сутки являются самыми опасными по цитокиновому шторму, периоду, когда больше всего пациентов погибают из-за несвоевременного обращения к медикам», — заявила она в интервью «Вечерней Москве».

Врач советует пройти КТ лёгких через один-два месяца после болезни из-за риска осложнений в виде пневмофиброза.

Ранее семейный врач Алексей Добровольский в беседе с Nation News дал рекомендации тем, кто почувствовал симптомы вирусного заболевания.