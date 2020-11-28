Объяснено исчезновения темной материи из галактики

Далекая галактика, в которой почти нет темной материи, угрожает разрушить общепринятую теорию образования звездных скоплений. Новые данные говорят о том, что речь идет не об аномалии, а о «краже».

Темная материя — невидимая и загадочная субстанция, которая является ключевым веществом, помогающим галактикам формироваться и жить. Благодаря ее мощной гравитации они сохраняют свою структуру. Но с момента открытия в прошлом году галактики NGC1052-DF4, в которой почти нет темной материи, астрономы начали сомневаться в своих теориях. Новое исследование, проведенное международной группой ученых, предполагает, что темная материя была там изначально, но со временем ее просто «украл» жадный сосед. «Темной материи нет, потому что ее уже забрали. Мы обнаружили, что гравитационное притяжение соседней массивной галактики NGC1035 удаляет ее звезды и это невидимое вещество», — рассказала Мирейя Монтес, ведущий автор работы. Исследование, опубликованное в The Astrophysical Journal, поясняет, почему так много темной материи отсутствует в галактике, не вступая в противоречие с существующем пониманием их образования.

«Когда две галактики проходят близко друг к другу, они страдают от гравитационного притяжения. Теперь мы обнаружили, что слабые звезды уносятся более крупной галактикой — это взаимодействие называется приливным срывом», — добавила Монтес.

То же явление можно найти и на Земле: в нашем случае гравитационное притяжение Луны влияет на приливы и отливы на планете. Но приливные разрушения в космосе могут привести к тому, что галактики, которые не такие твердые, как Земля или Луна, изгибаются и теряют свою форму. Если эта теория верна, меньшая галактика NGC1052-DF4 скоро начнет демонстрировать больше признаков разрушения. А со временем она, скорее всего, полностью распадется.