Рогозин объяснил,  почему уволил главу ЦЭНКИ

"На самом деле, я с людьми тяжело расстаюсь. Но такая отрасль, как ракетно-космическая, требует жесточайшей дисциплины, и если мне кто-то из руководителей обещает выполнить в названный им самим срок стратегически важное задание и этого не делает, мне приходится с ним расстаться", - написал Рогозин.
"То, что догоним, есть не только надежда, но и уверенность, но это станет возможным только тогда, когда все ответственные за дело руководители проектов будут друг перед другом и передо мной слово держать", - написал Рогозин.