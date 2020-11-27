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Запуск «Союза» перенесли 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 2 21 час назад
Запуск «Союза» перенесли
Фото: РИА Новости
Запуск спутника ОАЭ на российской ракете «Союз» с космодрома Куру во Французской Гвиане, запланированный на 29 ноября, переносится на 30 ноября, либо 1 декабря, сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

«Сейчас рассматриваются две даты — либо 30 ноября, либо, если не позволит погода, 1 декабря по московскому времени», — сказал источник РИА «Новости».

Пуск, по информации источника, должен пройти в 4.33 мск.
За неделю до этого во время испытаний в монтажно-измерительном комплексе была выявлена негерметичность электропневмоклапана. Для его замены была доставлена новая деталь из России. Неисправность в дальнейшем подтвердил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Однако он отметил, что неисправная деталь, допущена к запуску с космодрома.
Напомним, старт ракеты-носителя «Союз-СТ-А» запланирован на 29 ноября. Российская ракета должна вывести на орбиту спутник ОАЭ Falcon Eye 2. Ранее запуск неоднократно переносился из-за замечаний к разгонному блоку «Фрегат».
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Наука и техника , Космодром Куру , Гвиана
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