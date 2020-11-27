Дирекцию космодрома Восточный возглавит Андрей Новиков 

Место уволенного главы дирекции космодрома Восточный займёт Андрей Новиков, сообщили в Роскосмосе.

В госкорпорации подчеркнули, что новый глава обладает большим опытом работы в строительной сфере и непосредственно в организации работ служб заказчика-застройщика, передаёт ТАСС.

В октябре 2020 года новым генеральным директором ФКУ «Дирекция космодрома „Восточный“ назначен Новиков Андрей Васильевич, — говорится в сообщении.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин уволил с занимаемой должности генерального директора ФКУ „Дирекция космодрома „Восточный“ Евгения Рогозу. осле того, как стало известно о заключении под стражу сроком на два месяца директора космического центра „Восточный“ филиала АО „Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры“ Романа Бобкова. Он подозревается в подстрекательстве к злоупотреблению должностными полномочиями и служебному подлогу.

Как писал NEWS.ru, международная неправительственная организация Transparency International выпустила обзор уголовных дел, связанных с коррупцией в Роскосмосе и связанных с ним предприятиях. Исследователи проанализировали госзакупки компании и обратили внимание на их непрозрачность из-за существующей системы назначения единственного поставщика и выбора субподрядчиков.