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Дирекцию космодрома Восточный возглавит Андрей Новиков 

News.ru и ещё 1 1 час назад
Дирекцию космодрома Восточный возглавит Андрей Новиков
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Место уволенного главы дирекции космодрома Восточный займёт Андрей Новиков, сообщили в Роскосмосе.
В госкорпорации подчеркнули, что новый глава обладает большим опытом работы в строительной сфере и непосредственно в организации работ служб заказчика-застройщика, передаёт ТАСС.
В октябре 2020 года новым генеральным директором ФКУ «Дирекция космодрома „Восточный“ назначен Новиков Андрей Васильевич, — говорится в сообщении.
Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин уволил с занимаемой должности генерального директора ФКУ „Дирекция космодрома „Восточный“ Евгения Рогозу. осле того, как стало известно о заключении под стражу сроком на два месяца директора космического центра „Восточный“ филиала АО „Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры“ Романа Бобкова. Он подозревается в подстрекательстве к злоупотреблению должностными полномочиями и служебному подлогу.
Как писал NEWS.ru, международная неправительственная организация Transparency International выпустила обзор уголовных дел, связанных с коррупцией в Роскосмосе и связанных с ним предприятиях. Исследователи проанализировали госзакупки компании и обратили внимание на их непрозрачность из-за существующей системы назначения единственного поставщика и выбора субподрядчиков.
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Наука и техника , Космодром "Восточный"
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